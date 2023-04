Três-livros-três para compreender uma guerra que não parece ter fim

A guerra da Ucrânia não tem fim à vista. Reportagens e análises ajudam a compreender o que está em causa desde que a Rússia invadiu o país vizinho em fevereiro de 2024, abrindo um conflito armado cujas implicações vão bem além do seu âmbito geográfico.

Reunimos neste episódio três convidados que lançaram, recentemente, livros sobre este assunto. São eles Cândida Pinto, veterana repórter de guerra e enviada da RTP à Ucrânia, coautora (com David Araújo) de “Ucrânia Insubmissa” (Dom Quixote); Ana França, enviada do Expresso, que publicou “Ali está o Taras Shevchenko com um tiro na cabeça” (Tinta-da-China), um diário de três passagens pela Ucrânia; e Germano Almeida, que analisa o conflito em “A guerra incomportável” (Prime Books), que tem como subtítulo “Como Putin mudou o nosso espaço de segurança e liberdade e condiciona o nosso futuro”.

A conversa é conduzida pelo editor da secção internacional do Expresso, Pedro Cordeiro, cabendo a sonoplastia a João Martins. O podcast O Mundo a Seus Pés é um programa semanal da editoria internacional do Expresso. A condução dos episódios é rotativa entre Cristina Peres, Pedro Cordeiro, Manuela Goucha Soares e Ana França.