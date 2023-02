Duplo terramoto na Turquia e na Síria causa perto de 16 mil vítimas mortais. Como e porquê? E um sismo igual pode acontecer em Portugal?

suhaib salem

O terramoto que abalou Turquia e Síria na segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023, é dos mais catastróficos das últimas décadas. À hora de gravação deste episódio, a 8 de fevereiro, contavam-se mais de 11 mil mortos e pelo menos 300 mil deslocados, um balanço que promete subir ao ritmo das operações de busca e resgate ainda em curso.

Para tomar o pulso à tragédia e perceber as suas implicações, nomeadamente políticas, bem como o risco de algo semelhante acontecer em Portugal, são convidados deste episódio o correspondente do Expresso em Ancara, José Pedro Tavares, e o jornalista Tiago Soares, da equipa internacional do jornal. A conversa é moderada pelo editor da secção, Pedro Cordeiro, cabendo a sonoplastia a João Martins.

