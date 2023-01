Jornalismo de investigação: agir com naturalidade garante respostas a perguntas difíceis?

Malta Files e Football Leaks, Offshore Leaks, Panama Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers e Angolagate… Que atividade é esta que agita o mundo à superfície fazendo emergir motores ocultos de economias obscuras, negócios aparentes movidos por confrarias subterrâneas, protegidos por advogados inimputáveis e cujos segredos são guardados em documentos que, de vez em quando, são desviados e vêm a público?

Bem-vindo ao segundo episódio dedicado a África do podcast da secção de Internacional do Expresso O Mundo a Seus Pés. Desta vez falamos de jornalismo de investigação a propósito do tema narcotráfico de Estado na Guiné-Bissau, que passa por uma tese de mestrado (“Construir um narco-Estado - o caso da Guiné-Bissau”, Departamento de Estudos Internacionais do ISCTE), uma reportagem ("O Corredor de Bissau", publicada no Expresso e no site do Pulitzer Center) e um documentário ("Via Bissau").

Os convidados são Micael Pereira, jornalista e membro do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, e Carlos Isaac, realizador, produtor, diretor de fotografia.

Este episódio é da autoria da jornalista Cristina Peres e tem edição multimédia de João Martins.