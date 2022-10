Esperança suspensa no Sri Lanka

Uma gravíssima crise económica, social e política assola o Sri Lanka. Protestos de multidões e a invasão da residência presidencial levaram o chefe de Estado, Gotabaya Rajapaksa, a fugir do país, de início para as Maldivas, em seguida para Singapura. A casa do primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe também foi invadida e vandalizada.

A escolha do Parlamento para substituir o Presidente foi, precisamente Wickremensinghe, que tal como aquele vem das dinastias que têm dominado a política na ilha. Este nomeou outro veterano para o render na chefia do Governo e prometeu pôr fim aos protestos, cujos protagonistas considera ­“fascistas”. Pouco depois as forças da lei intervieram.

Para tentar compreender as raízes do problema e as difíceis saídas, participam neste episódio as jornalistas do Expresso Cristina Peres (que visitou o Sri Lanka em 2015) e Salomé Fernandes. A conversa é conduzida pelo editor da secção internacional, Pedro Cordeiro, e a sonoplastia fica a cargo de João Martins.

