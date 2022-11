O Mundo a Seus Pés #44 Que Alemanha depois de Angela Merkel?

No próximo dia 26 de setembro, quando os portugueses forem votar nas autárquicas, mais de 60 milhões de alemães estarão a eleger o Bundestag, o Parlamento Federal. A sua composição determinará quem fará parte do próximo Governo, o primeiro desde 2005 que não será chefiado por Angela Merkel. A saída de cena da chanceler marca um ponto de viragem na Alemanha e na Europa, seja qual for o formato do próximo Executivo em Berlim.

A governante a quem chamaram Mutti (mãezinha) despede-se num contexto político muito diferente daquele em que subiu ao poder. Para perceber porquê, são convidados deste episódio Mónica Dias, diretora do programa de doutoramentos do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica; Miguel Baumgartner, luso-alemão formado em ciência política e estudos europeus, que foi dirigente de uma empresa de telecomunicações na Alemanha; e Cristina Peres, jornalista do Expresso que acompanha os assuntos alemães. O podcast tem edição técnica de Joana Beleza e moderação de Pedro Cordeiro.

Do novo chefe da CDU, Armin Laschet, aos Verdes de Annalena Baerbock (a quem há meses se vaticinava a liderança do próximo Govermno), passando pelos depauperados sociais-democratas e pelos extremos do espectro (Die Linke e AfD), este é um convite para uma viagem pelo panorama político germânico. O Mundo a Seus Pés parte agora para férias, regressando em setembro.

