O Mundo a Seus Pés #42: Presidência da UE não foi histórica, mas alcançou resultados

Portugal assegurou a presidência rotativa da União Europeia no primeiro semestre de 2021, muito marcado pela covid-19 mas também por avanços no sentido da reconstrução económica e social do Velho Continente. A quarta presidência portuguesa não teve um marco histórico como a anterior (Tratado de Lisboa, em 2007) mas houve avanços em vários dossiês.

Para analisá-los, bem como à falhas, são convidados deste podcast a correspondente do Expresso em Bruxelas, Susana Frexes; o académico Pedro Ponte e Sousa (docente na Universidade Portucalense e investigador do Instituto Português de Relações Internacionais/Universidade Nova) e Paulo Almeida Sande, especialista em assuntos europeus, que esteve envolvido nas três anteriores presidências. A edição técnica do episódio é de João Luís Amorim e a condução da conversa cabe ao editor da secção internacional, Pedro Cordeiro.

Nas últimas semanas, a polémica sobre uma lei húngara que viola os valores da UE e a “neutralidade” do Governo português mancharam o final da presidência, assunto que também é abordado neste podcast. Afinal, que quer ser a União Europeia? A questão é pertinente quando até o próximo país a assegurar a presidência rotativa (Eslovénia) se vê acusada de sufocar a liberdade de imprensa.

O Mundo a Seus Pés é o podcast da secção internacional do Expresso. De 15 em 15 dias falamos de assuntos que dominam a atualidade mundial. Para decifrar um mundo cada vez mais complexo, contaremos com os nossos jornalistas, mas também com correspondentes e outros convidados, que ajudarão a explicar o que se passa nas várias paragens do planeta.

Não estamos necessariamente colados às notícias da quinzena, mas a grandes questões de interesse global, procurando voltar a nossa análise para o futuro. O Mundo a Seus Pés alterna, às segundas-feiras, com o podcast África Agora. Pode ser ouvido no site do Expresso, em Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify e outras plataforma de streaming.