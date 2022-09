O Mundo a Seus Pés #41: ‘America is back’, mas... ‘not so fast’!

Com uma agenda intensa, a incluir conversações com os países mais ricos do globo na cimeira do G7; com os Estados-membros da União Europeia; com o Reino Unido da special relationship; e com os aliados atlânticos da NATO, Joe Biden veio ao lado de cá do oceano tranquilizar as capitais e dizer que podem contar com Washington. Democracia, liberdade, multilateralismo e até uma iniciativa para contrabalançar o avanço da China pelo planeta fizeram parte do cardápio. Mas será que os europeus estão cientes da envergadura do esforço que tal exige?

É este o mote para uma conversa descontraída com Miguel Monjardino, autor da coluna “Guerra e Paz” no Expresso e professor convidado do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Fugindo ao imediato e analisando o que de profundo se passa nas esferas do poder, da economia à defesa e segurança, procuramos decifrar os movimentos tectónicos da ordem mundial. O episódio tem edição técnica de João Luís Amorim e é conduzido pelo editor da secção internacional do jornal, Pedro Cordeiro.

A concluir o périplo o “líder do mundo livre” encontrar-se-á com o Presidente russo dias depois da gravação deste podcast. A antevisão dessa importante cimeira também entra na conversa. Joe Biden e Vladimir Putin sentar-se-ão lado a lado em Genebra num dos momentos mais difíceis da relação entre o Ocidente e Moscovo, mas forçados a estabelecer plataformas mínimas para manter uma interação funcional.

O Mundo a Seus Pés é o podcast da secção internacional do Expresso. De 15 em 15 dias falamos de assuntos que dominam a atualidade mundial. Para decifrar um mundo cada vez mais complexo, contaremos com os nossos jornalistas, mas também com correspondentes e outros convidados, que ajudarão a explicar o que se passa nas várias paragens do planeta.

