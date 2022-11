O Mundo a Seus Pés #38 Um Reino Desunido

No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o episódio 38 do podcast cruza o canal da Mancha e olha para o que se passa no Reino Unido, a dias de uma panóplia de eleições difícil de acompanhar: a 6 de maio vota-se na Escócia, onde os independentistas parecem consolidar a maioria; no País de Gales; e, em todo o Reino, nas eleições locais e municipais.

Na Irlanda do Norte não se vota para já, mas a primeira-ministra unionista Arlene Foster anunciou a demissão, acossada pelo seu próprio partido. Nas ruas há violência há meses, com o doloroso processo de saída da União Europeia a trazer à tona as rivalidades que o Acordo de Sexta-feira Santa de 1998 visou pacificar.

São convidados desta emissão Ana Isabel Xavier, professora na Universidade Autónoma e do ISCTE; e Bruno Fonseca, doutorando na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, associado ao Instituto Português de Relações Internacionais. A edição técnica é de João Amorim e a condução do debate cabe ao editor da secção internacional, Pedro Cordeiro.

Além dos casos escocês e norte-irlandês, há tempo para analisar as agruras por que passa o Governo central. Boris Johnson teve êxito na vacinação mas é alvo de acusações e fugas de informação que nada lhe convêm. De que forma toda esta agitação afetará os direitos dos europeus em solo britânico?

