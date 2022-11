O Mundo a Seus Pés #37 Fronteiras da UE cada vez mais militarizadas, ou o mito do migrante como ameaça à segurança

No mês passado a comissária europeia para as Migrações e Assuntos Internos, Ylva Johansson, visitou a Grécia, um dos países europeus que mais migrantes têm recebido. Enquanto os que estão no novo campo de Lesbos lhe gritavam “Libertem-nos!”, a população manifestava-se contra novos campos e o próprio ministro das Migrações grego desautorizou a comissária. Se esta colocava condições para campos construídos com fundos comunitários, Notis Mitarachi dizia que eles teriam entradas e saídas controladas, ao contrário do que apregoa a União Europeia.

Neste episódio falamos de militarização das fronteiras da UE e de como esta delega cada vez mais em países terceiros a gestão dessas mesmas fronteiras. É nosso convidado Bruno Oliveira Martins, investigador e professor no Peace Research Institute Oslo, organismo com sede na capital norueguesa que estuda as possibilidades diplomáticas da resolução de problemas entre nações. A jornalista Ana França também participa neste episódio, que tem edição técnica de João Amorim e condução de Pedro Cordeiro, editor da secção internacional.

