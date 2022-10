O Mundo a Seus Pés #30: O leme e o sol marcam o caminho da quarta presidência portuguesa da UE

Nesta última edição de 2020 d'O Mundo a Seus Pés' vamos falar sobre os principais desafios da quarta presidência portuguesa rotativa do Conselho da União Europeia: distribuição de vacinas pelos 27 Estados-membros, aplicação de fundos para a recuperação da economia, relações com os Estados Unidos e com a China, Cimeira com a Índia, Europa Social e Digital, questões de género e alterações climáticas, entre muitos outros temas.

A pandemia da covid-19 marcou o ano que está prestes a terminar. Mas os desafios gerados por sucessivos confinamentos não se alteram com o início de 2021. A União Europeia vive seguramente o momento mais difícil da sua história desde que os seis países fundadores assinaram o Tratado de Roma, em 1957.

A antevisão do que irá acontecer nesta quarta presidência portuguesa é feita pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, embaixadora Ana Paula Zacarias, diplomata desde 1983, com uma vasta experiência internacional,e pelo professor catedrático e ex-ministro da Defesa e da Administração Interna, Nuno Severiano Teixeira.

A moderação deste episódio é da jornalista Manuela Goucha Soares, com edição multimédia do jornalista Rúben Tiago Pereira.

