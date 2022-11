O Mundo a Seus Pés #22: dissecando a bazuca da UE contra a pandemia

Já era madrugada de terça-feira, 21 de julho, quando os 27 chegaram a acordo. Para mitigar os efeitos económicos da covid-19, a União Europeia avança com um fundo de recuperação no valor de 750 mil milhões de euros, dos quais 390 mil milhões em subvenções, correspondendo o resto a empréstimos. A fatia que caberá a Portugal deve ultrapassar os 45 mil milhões.

O consenso não foi fácil, como explica a convidada deste episódio, Susana Frexes, correspondente do Expresso em Bruxelas, que acompanhou a maratona negocial. Desde os confrontos entre países do Sul necessitados e os ditos ‘frugais’ — que queriam reduzir não apenas o montante global do pacote como a porção atribuída a fundo perdido — às discussões sobre Estado de Direito e se o respeito pelo mesmo deve ser condição para receber ajudas, a cimeira pareceu várias vezes destinada ao fracasso. Não foi assim, pelo que vale a pena tentar perceber o que significa o texto a que se chegou.

A edição técnica deste episódio é de Joana Beleza e a moderação cabe ao editor da secção Internacional do Expresso, Pedro Cordeiro.

