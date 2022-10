O Mundo a Seus Pés #21: a voz aos correspondentes em tempos de pandemia (Argentina e Angola)

O Mundo a Seus Pés viaja hoje até ao Hemisfério Sul, para visitar mais dois correspondentes do Expresso. Na América do Sul viajamos até à Argentina pela mão do Márcio Resende, que está confinado em Buenos Aires. Conta-nos como o país governado por Alberto Fernández optou pelo lockdown mais prolongado e restritivo do continente e de como isso está a preocupar empresários e a enfastiar os cidadãos comuns.

Do lado de cá do oceano Atlântico fica a baía de Luanda, onde é correspondente o Gustavo Costa. Com a cidade a acumular o grosso dos casos de covid-19 angolanos e as agruras económicas a surtir efeito, explica-nos as dificuldades de um regime que faz por se afirmar na cena interna e externa. No cargo há três anos e meio, o Presidente João Lourenço tenta expurgar do poder o que resta do mandato do seu antecessor, José Eduardo dos Santos, e projetar a imagem de um país mais democrático. Vai levar tempo, avisa o convidado deste podcast.

A edição técnica deste episódio é de Rúben Tiago Pereira e a moderação cabe ao editor da secção Internacional do Expresso, Pedro Cordeiro.

O Mundo a Seus Pés é o podcast da secção internacional do Expresso. De 15 em 15 dias falamos de assuntos que dominam a atualidade mundial. Para decifrar um mundo cada vez mais complexo, contaremos com os nossos jornalistas, mas também com correspondentes e outros convidados, que nos ajudarão a explicar o que se passa nas várias paragens do planeta.

Não estamos necessariamente colados às notícias da quinzena, mas a grandes questões de interesse global, procurando voltar a nossa análise para o futuro.