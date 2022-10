O Mundo a Seus Pés #20: a voz aos correspondentes em tempos de pandemia (Macau e Guiné-Bissau)

Depois de uma emissão sobre os protestos contra o racismo nos Estados Unidos, O Mundo a Seus Pés retoma as conversas com os correspondentes do Expresso em todo o mundo.

Neste episódio vamos até Macau, cidade outrora administrada por Portugal e hoje região autónoma especial da China, falar com o Gilberto Lopes. Ali chegam os ecos da revolta em Hong Kong contra o crescente poder de Pequim e as minguantes autonomia e preservação de liberdades cívidas codificadas em tratados internacionais.

Da Guiné-Bissau fala-nos o Fernando Pereira. No pequeno país africano as convulsões políticas são parte do quotidiano, mas a pandemia chegou em plena crise política e constitucional. Sissoco Embaló é o Presidente da República empossado e reconhecido internacionalmente, mas antes de o Supremo Tribumal do país se ter pronunciado sobre umas eleições que o rival Domingos Simões Pereira contesta. Embaló nomeou um Governo mas a comunidade internacional exige-lhe outro e os partidos não se entendem para formá-lo. Situações destas já acabaram em derramamento de sangue.

A edição técnica deste episódio é de Rúben Tiago Pereira e a moderação cabe ao editor da secção Internacional do Expresso, Pedro Cordeiro.

