O Mundo a Seus Pés #19: Os Estados Unidos podem “fazer melhor”. Como?

A crise desencadeada pelo mais recente episódio de violência policial racista grassa da costa Leste à do Pacífico e não dá sinais de amainar. Para ajudar a decifrá-la, convidámos Tiago Moreira de Sá, professor do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova, co-autor com Diana Soller do livro “Método no caos”, sobre a presidência de Donald Trump.

Prova da gravidade do momento é o facto de Trump ter suscitado a (rara) intervenção dos quatro antigos presidentes vivos. As palavras de Barack Obama tiveram eco especial, mas antes dele tinham falado George W. Bush, Bill Clinton e Jimmy Carter, exprimindo repúdio pela morte de Floyd. Menos preocupado com a brutalidade policial mostrou-se o atual chefe de Estado, que ameaça mandar o exército para pôr fim aos protestos.

É este o assunto de um episódio em que participa também a jornalista do Expresso Cristina Peres. A edição técnica é de Rúben Tiago Pereira e a moderação cabe ao editor da secção Internacional, Pedro Cordeiro.

O Mundo a Seus Pés é o podcast da secção internacional do Expresso. De 15 em 15 dias falamos de assuntos que dominam a atualidade mundial. Para decifrar um mundo cada vez mais complexo, contaremos com os nossos jornalistas, mas também com correspondentes e outros convidados, que nos ajudarão a explicar o que se passa nas várias paragens do planeta.

Não estamos necessariamente colados às notícias da quinzena, mas a grandes questões de interesse global, procurando voltar a nossa análise para o futuro.