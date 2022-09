O Mundo a Seus Pés #18: A voz aos correspondentes em tempos de pandemia (Brasil e França)

Prosseguimos o périplo pelos correspondentes do Expresso espalhados pelo globo. Peças cruciais do jornalismo que aqui se pratica, são eles que transportam o nosso leitor para o local onde a notícia acontece.

Nesta emissão viajamos até São Paulo, onde Maria da Paz Trefaut nos fala de um Brasil em permanente vertigem. O país soma à crise de saúde pública e à adivinhável penúria económica um enorme risco político, que o vídeo recentemente divulgado de uma reunião do Governo de Jair Bolsonaro apenas veio agravar.

Em França costuma estar Daniel Ribeiro, que uma situação pessoal e familiar difícil fez deslocar temporariamente para Portugal. Mal previa que depois do ano dos coletes amarelos viria uma ameaça bem mais grave. É dele a análise da situação política e social agitada que enfrenta o Presidente Emmanuel Macron.

A edição técnica deste episódio é de Rúben Tiago Pereira e a moderação cabe ao editor da secção Internacional do Expresso, Pedro Cordeiro.

O Mundo a Seus Pés é o podcast da secção internacional do Expresso. De 15 em 15 dias falamos de assuntos que dominam a atualidade mundial. Para decifrar um mundo cada vez mais complexo, contaremos com os nossos jornalistas, mas também com correspondentes e outros convidados, que nos ajudarão a explicar o que se passa nas várias paragens do planeta.

Não estamos necessariamente colados às notícias da quinzena, mas a grandes questões de interesse global, procurando voltar a nossa análise para o futuro.