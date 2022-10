O mundo a seus pés #13: Vamos conseguir vencer a pandemia de covid-19?

Este debate tem a participação da investigadora e médica imunoalergologista Nazaré Mota Campos, cuja especialidade são pacientes com fragilidades respiratórias pré-existentes.

Participam ainda as jornalistas Manuela Goucha Soares e Ana França, que tem a seu cargo a moderação do debate. A edição técnica é de José Cedovim Pinto.

Lembramos ainda que este é um episódio diferente de O Mundo a seus Pés. Foi gravado de acordo com as normas de distância social recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e pela Direção-Geral de Saúde. Para manter a distância social, recorremos ao telefone para comunicar.

O Mundo a Seus Pés é o podcast da secção internacional do Expresso. De 15 em 15 dias falamos de assuntos que dominam a atualidade mundial. Para decifrar um mundo cada vez mais complexo, contaremos com os nossos jornalistas, mas também com correspondentes e outros convidados, que nos ajudarão a explicar o que se passa nas várias paragens do planeta.

Não estamos necessariamente colados às notícias da quinzena, mas a grandes questões de interesse global, procurando voltar a nossa análise para o futuro.