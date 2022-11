9: O conflito entre os Estados Unidos e o Irão fica por aqui? Ou há nova escalada?

Neste primeiro debate do ano da equipa do Internacional do EXPRESSO, falamos da escalada de tensão no Golfo Pérsico, e que envolve — diretamente — os Estados Unidos e o Irão, sem esquecer as consequências diretas em países como o Iraque, Arábia Saudita, mas também a Líbia, Síria e outros.

Para analisar estes acontecimentos convidámos Ana Santos Pinto, doutorada em Relações Internacionais, professora da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, que foi Secretária de Estado da Defesa Nacional no último Executivo. Temos também connosco o Tenente-Coronel Marco Cruz que esteve numa missão da Guarda Nacional Republicana no Iraque, é docente do Instituto Universitário Militar e doutorando na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Para além dos dois convidados do Expresso, participa o editor do Internacional Pedro Cordeiro, que tem a seu cargo a moderação do debate. A gravação e edição multimédia é de Rúben Tiago Pereira.

O mundo a seus pés é o podcast da secção internacional do Expresso. De 15 em 15 dias falamos de assuntos que dominam a atualidade mundial. Para decifrar um mundo cada vez mais complexo, contaremos com os nossos jornalistas, mas também com correspondentes e outros convidados, que nos ajudarão a explicar o que se passa nas várias paragens do planeta.

Não estamos necessariamente colados aos episódios da quinzena, mas a grandes questões de interesse global, procurando voltar a nossa análise para o futuro.