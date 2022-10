O mundo a seus pés #8: O mundo mudou assim tanto em 2019?

Neste debate falamos dos acontecimentos internacionais mais importantes de 2019, um ano marcado por uma vaga de protestos que atravessa os cinco continentes. Se na Austrália os motivos que levam a população a sair às ruas se centram nas alterações climáticas, esta preocupação é igualmente partilhada pelos habitantes da Ásia, Europa, África e do grande continente americano. Os incêndios da Amazónia — o pulmão verde do planeta — são de tal forma perigosos que mereceram a atenção do Papa Francisco, e acordaram milhões de jovens que se identificam com o discurso de Greta Thunberg.

De Hong Kong à América do Sul, o ano que agora termina também foi marcado por protestos em defesa da democracia, de direitos sociais e pela eleição de uma nova presidente da Comissão Europeia. A data do Brexit parece cada vez mais próxima, e o processo de destituição de Donald Trump pode não passar disso mesmo. O mar Mediterrâneo foi o cemitério de 1 246 refugiados e migrantes económicos vítimas das redes de tráfico, e nada indica que esta dramática realidade desapareça em 2020.

Este é o último episódio de 2019 e temos a participação especial de José Cardoso, o decano dos jornalistas do Expresso. Participam ainda a jornalista Ana França da equipa do Internacional e a Manuela Goucha Soares que tem a seu cargo a moderação do debate. A gravação e edição multimédia é da Joana Beleza.

O mundo a seus pés é o podcast da secção internacional do Expresso. De 15 em 15 dias falamos de assuntos que dominam a atualidade mundial. Para decifrar um mundo cada vez mais complexo, contaremos com os nossos jornalistas, mas também com correspondentes e outros convidados, que nos ajudarão a explicar o que se passa nas várias paragens do planeta.

Não estamos necessariamente colados aos episódios da quinzena, mas a grandes questões de interesse global, procurando voltar a nossa análise para o futuro.