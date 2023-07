Cláudia Lourenço, diretora-geral da Procter & Gamble Portugal: "Sou sempre a pessoa da sala que sabe menos de qualquer assunto, sempre"

Em 25 anos de carreira conheceu um só empregador. Entrou como estagiária e tem agora nas mãos os destinos da empresa. Mas garante que a forma como encara a carreira é a mesma do dia em que carimbou o passaporte para o estágio de verão que haveria de mudar-lhe a vida. Continua a sentir-se uma “eterna estagiária” a aprender com quem sabe. Cláudia Lourenço, diretora-geral da Procter & Gamble Portugal, é a convidada desta semana do podcast “O CEO é o limite”