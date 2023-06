João Ferrão Santos, fundador da AIsthetic com o chatGPT: “Pedi à IA que me criasse uma empresa com até mil dólares. E aconteceu“

“Vais passar a ser um CEO. Por favor, cria-me a empresa mais lucrativa possível com 1.000 dólares e uma hora de trabalho por dia”. O pedido foi básico, mas mudou a vida de João Ferrão dos Santos. O empreendedor português pediu ao chatGPT, uma plataforma alimentada por inteligência artificial (IA), que lhe criasse um negócio. A máquina fez o resto e a AIsthetic Apparel - uma empresa de venda de t-shirts geradas por IA - surgiu. João é o cofundador humano, o chatGPT é o CEO, quem toma todas as decisões estratégicas. Em cinco dias, a equipa faturou mais de 12 mil euros a vender t-shirts online e deita por terra a velha teoria de que o processo de criação de um negócio e o seu crescimento é sempre um caminho de pedras. Mas haverá, de facto, caminho para a inteligência artificial na liderança? É disso que falamos neste episódio do podcast “O CEO é o limite”.