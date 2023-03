Liliana Laporte, vice-presidente global de vendas da Playstation: "Tem de existir nas empresas e nas lideranças margem para o erro"

Percorreu esse caminho com dedicação, mas também com “sorte”. Formou-se em Gestão e Administração de Empresas, na Universidade Católica, iniciou a carreira no Grupo Jerónimo Martins, que deixou para integrar a marca cervejeira holandesa Heineken, como diretora de Negócios e Inovação. Estava longe de imaginar o que a esperava quando, em 2005, recebe a chamada de um headhunter a falar-lhe de uma posição interessante na indústria do entretenimento.

Decidiu arriscar e ficou. Há 18 anos que soma cargos de liderança e desafios sucessivos na detentora da Playstation, primeiro em Portugal, depois na direção ibérica e mais tarde como diretora-geral para a região do Mediterrâneo, Adriático e Balcãs. Durante a pandemia, a empresa colocou no mercado a PS5, enfrentando constrangimentos de produção devido à escassez de matérias-primas.

Foi esta a sua prova de fogo? Não, diz, “todos os dias nos levantamos com a ideia de que a nossa próxima prova de fogo vai começar”. E para Liliana é assim que tem de ser. E neste caminho “tem de existir nas empresas e nas lideranças, margem para o erro”. Para a gestora, as equipas que lidera, em vários países, têm a vantagem de ser “equipas diversas, em termos de género, percurso, cultura, formação de base, e de pessoas felizes a trabalhar para a felicidade dos outros”. A sua missão é inovar e “inovar significa poder falhar. Sem isso nenhuma equipa tem capacidade para continuar a gerar coisas diferentes”, defende.

Desde 2021 que tutela, como vice-presidente, a área de Vendas da empresa na região EMEA e no mercado indiano. Mas, mais do que isso, tem nas mãos a responsabilidade de pensar como estruturar as equipas do futuro e “dotá-las das ferramentas necessárias para inovar e permitir à Playstation continuar a cumprir a sua missão no futuro”. E esta, realça, “é das missões mais bonitas que já tive”.