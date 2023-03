Mafalda Rebordão, da Google, e Sara Aguiar, da Amazon WS: "O problema em Portugal não é a falta de talento, é a falta de descaramento"

Mafalda é responsável de parcerias estratégicas na Google, em Londres, e Sara trabalha o desenvolvimento de negócio de startups, na Amazon Web Services, em Madrid. Chegar ao topo e assumir uma posição de liderança é uma ambição de carreira e um caminho que fazem diariamente, mas não sozinhas. Defendem a mentoria como motor de desenvolvimento profissional e o exemplo, como uma forma tão ou mais eficaz do que as quotas para alcançar a paridade de género nas direções executivas das empresas nacionais. Por isso lamentam que a importância do papel dos mentores ainda seja pouco reconhecida nas universidades e nas empresas e que, as mulheres ainda se inibam de partilhar os seus “super poderes e servir de exemplo e inspiração a outras mulheres”.

O problema, garante Mafalda Rebordão “não é a falta de talento, é a falta de descaramento”, como um dia, no início da sua carreira, lhe referiu um mentor. “Temos muito esta dificuldade em dizer que estamos lá fora, em nos expormos ao mercado, em falar do que fazemos bem”, explica, realçando que esta postura é um entrave ao sucesso e ao desenvolvimento que penaliza sobretudo as mulheres.

Para eliminar esse estigma, ganhar esse “descaramento” para mostrar o que se faz bem e bem incentivar as mulheres a partilhar o seu percurso, inspirando outras mulheres, Mafalda e Sara colocaram de pé um projeto de mentoria que parte do Ponto Zero para ajudar cada profissional a construir diariamente a sua melhor versão. “Temos muito esta crença de que todos nós estamos sempre a trabalhar nas nossas melhores versões profissionais”, explica Sara acrescentando que “queremos desafiar a ideia de que há apenas uma versão 2.0, de todas as coisas, que é a versão melhorada, porque não há. Há constantes melhores versões, seja a 10.0 ou a 50.0”.

Enquanto procuram as suas, Mafalda e Sara quem arrastar outros consigo e “colocar as gerações mais jovens a falar sobre a gestão das suas carreiras, a liderança”, sem medo de assumir onde querem chegar e para “versão” estão a trabalhar.