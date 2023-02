Francisco Bastos, CEO da Arcádia: “A incerteza é o pior fator com que um gestor pode ter de lidar”

josé fernandes

O que leva um jovem formado em Gestão, com uma promissora carreira na área da banca de investimento, em Londres, a deixar tudo para trás e regressar a Portugal? O sonho de criança de um dia liderar a empresa da família, a chocolateira Arcádia, criada em 1933 pelo bisavô, Manuel Pereira Bastos. Natural do Porto, Francisco Bastos representa a quarta geração da família nos destinos da Arcádia. Formou-se em Gestão pela Cass Business School, em Londres, há precisamente uma década e teve entrada direta na ProFin Partners, em Londres, como analista de mercados. Três meses depois estava na unidade de fusões e aquisições do banco Haitong, como analista financeiro.

Diz que sempre teve a ambição de ingressar no negócio da família, mas que sempre teve muito presente que “precisava de trabalhar para outros, antes de ter quem trabalhasse para nós, de ser liderado para aprender como liderar”, diz. É desta forma que, olhando para trás, vê o seu percurso profissional em Londres e a opção de regressar a Portugal em 2018, para assumir, no ano seguinte, a administração da Arcádia. Chegou focado em dar continuidade ao trabalho quase centenário da família: criar, gerir e crescer.

Francisco só não contava, poucos meses depois, com uma pandemia. “Eu costumo dizer que vim para a Arcádia, mas, em poucos meses tirei um MBA em gestão de crise" e no terreno, recorda. O ano de 2020 foi a sua prova de fogo. A Arcádia nunca deixou de produzir, mas Francisco foi obrigado a fazer escolhas. "Tivemos de fazer uma seleção dos trabalhadores que ficavam na fábrica e os que iam para layoff. Todos contribuíram à sua maneira, mas é difícil porque isto tem impacto na vida das pessoas”.

Diz-se “um líder em aprendizagem, muito focado nas pessoas e em sólidas bases de análise para a tomada de decisão”. Admite que seria feliz numa carreira internacional na área financeira. Mas quando lhe perguntamos se é mais fácil fazer carreira na banca de investimento ou no mundo dos chocolates, não tem grandes dúvidas: “É mais doce no mundo dos chocolates, sem dúvida. Todas as pessoas gostam de nós”.

