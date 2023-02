Sara do Ó, CEO do Grupo Your: "O maior inimigo do sucesso é o próprio sucesso. É preciso manter o foco nos nossos valores invioláveis"

nuno botelho

Define-se como “uma líder servidora” que não acredita em empresas bem sucedidas e clientes satisfeitos, “sem pessoas encantadas com aquilo que fazem”. É nisso que Sara do Ó se foca diariamente desde que criou, há 16 anos, o Grupo Your. A microempresa que lançou em conjunto com a sócia é hoje uma holding, a Ó Capital, que integra 502 trabalhadores, e que conquistou este ano o estatuto de grande empresa. “Na vida é preciso recursos, mas é sobretudo preciso vontade, gana, brilho nos olhos e convicção para fazer acontecer”, diz. É nisso que se tem focado nos últimos 16 anos.

nuno botelho

Licenciada em Controlo e Gestão Financeira pelo ISCAL e pós-graduada em Gestão Fiscal, Sara trocou o certo pelo incerto. Deixou uma carreira como auditora numa das maiores multinacionais de consultoria do mercado, a KPMG, para criar um projeto empresarial com o seu cunho e os seus valores. Tinha 25 anos quando criou o grupo de serviços de contabilidade Your, inicialmente focado nas pequenas e médias empresas, “o pulmão do tecido empresarial nacional”.

“Impactar e mudar vidas é o que me move”, admite, acrescentando que “por vezes, não é preciso muito dinheiro, é preciso estar disponível para ouvir”. Não dissocia a gestão dos afetos e não tem dúvidas de que “uma cultura de amor torna as empresas mais produtivas e rentáveis”. É por isso que lamenta que o mundo dos negócios continue a ser visto por muitos como “um campo de batalha, onde a ação é movida exclusivamente por números, sem contemplações, sem hesitações ou desculpas”. Um mundo, vinca, “onde o amor é um corpo estranho e um obstáculo à conquista de lucro e crescimento”.

O CEO é o limite é o podcast de liderança e carreira do Expresso. Todas as semanas a jornalista Cátia Mateus mostra-lhe quem são, como começaram e o que fizeram para chegar ao topo os gestores portugueses que marcaram o passado, os que dirigem a atualidade e os que prometem moldar o futuro. Histórias inspiradoras, contadas na primeira pessoa, por quem ousa fazer acontecer.