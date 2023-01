Inês Caldeira, diretora adjunta mundial da L'Óreal: “Em cargos de alta liderança a largo prazo a competência é determinante”

nuno botelho

As relações com as empresas são como os casamentos. Dissolvem-se “quando não está bem ou quando aparece um novo amor”. No caso de Inês Caldeira - a primeira mulher a assumir a presidência executiva da L'Óreal em Portugal, em 2014, e a mais jovem no cargo - não se cumpriu nenhuma das condições. Por isso, a atual diretora adjunta mundial da L'Óreal garante que mantém um longo e feliz casamento com a empresa de cosmética há mais de 20 anos. Nunca conheceu outro empregador, nunca sentiu vontade de mudar e garante que a empresa acreditou no seu potencial quando ela própria o questionou.

Em pouco mais de uma década na L'Óreal, Inês chegou da base até ao topo. Licenciada em Economia chegou à empresa em 2001 para um estágio no departamento de Marketing. Em 2014, com 35 anos, estava a ser nomeada presidente executiva da empresa (CEO) em Portugal. “Tive medo. Achei uma loucura, achei que tinham perdido a cabeça”, confessa, garantindo que passou essa mensagem a todos os que a rodeavam.

nuno botelho

Nos últimos anos soma desafios no gigante da beleza. Mudou diversas vezes de função e de país. Liderou várias unidades da empresa em território nacional, mas também nos mercados do sul da Europa e na Tailândia, onde se destacou a liderar um mercado avaliado em mais de 3 mil milhões de euros. Em setembro regressou à Europa para se tornar diretora-geral adjunta da L'Oreal para o mercado mundial. Nas mãos tem a agora gestão da marca na China, nos mercados emergentes e a área de e-commerce. Era uma ambição liderar? “Não. O que eu sempre quis era ser muito boa a fazer aquilo que fazia", vinca.

O CEO é o limite é o podcast de liderança e carreira do Expresso. Todas as semanas a jornalista Cátia Mateus mostra-lhe quem são, como começaram e o que fizeram para chegar ao topo os gestores portugueses que marcaram o passado, os que dirigem a atualidade e os que prometem moldar o futuro. Histórias inspiradoras, contadas na primeira pessoa, por quem ousa fazer acontecer.