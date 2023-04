José Gomes Ferreira entrevista Armindo Monteiro, novo presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal

Apesar dos mais de 50 mil milhões de euros que Portugal está a receber da União Europeia, provenientes do Programa de Emergência da COVID, do PRR, do Quadro de fundos estruturais ainda em vigor e do Próximo Quadro Comunitário de Apoio, o chamado 2030. Apesar de todas estas ajudas, Portugal vai crescer menos de dois por cento este ano. O discurso político dá prioridade absoluta à transição energética, à agenda digital e à inovação. Ainda houve uma fase em plena pandemia em que se falava de reindustrialização da Europa e de Portugal, mas esse discurso acabou por desaparecer. Sendo certo que aplicando sempre as mesmas receitas da mesma maneira não se podem espera resultados diferentes, é urgente perguntar, quais a reformas de que Portugal precisa para crescer mais e melhor?