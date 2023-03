Inês Lopes Gonçalves: "Quando eu nasci, a minha avó já era divorciada"

Nas férias com a avó materna Inês aprendeu "o gosto por cozinhar e o gosto pela leitura", assim como "um lado vaidoso e de festa". Com a avó paterna percebeu que "era uma mulher incrivelmente livre; quando nasci ela já era divorciada, e foi um exemplo de grande determinação e liberdade". Oiça aqui o testemunho na íntegra de Inês Lopes Gonçalves.

