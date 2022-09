O que é proibido no sexo? E quando há consentimento, mas não há vontade? (vídeo)

A grande premissa na sexualidade deve assentar num ponto simples para que haja sexo: “sim é sim” e “não é não”. Não deve haver dúvidas, ambiguidades, nem jeitinhos feitos para evitar desagradar o parceiro ou a parceira. Sob pena da sexualidade passar a ser uma violência, uma obrigação, um ato contra a vontade e um desprazer. É este um dos pontos da conversa deste videocast com a psicoterapeuta e sexóloga Marta Crawford e o jornalista Bernardo Mendonça.

A partir dos 40 estamos regra geral menos maleáveis para as novas relações, a personalidade está bem definida, os hábitos, os vícios, as manias, os gostos. E a equação do novo ‘nós’ pode ser mais desafiante em idades mais maduras. É o que defende Maria João Teixeira, 40 anos, produtora e criadora de conteúdos, que defende que o sexo entre o casal deve apenas ser feito quando há vontade de ambos e tem uma posição muito clara sobre as camas que passaram por histórias amorosas passadas. “Colchões a arder.”

Nem todos os solteiros estão a passar por um mau bocado e uma fase de especial provação neste ano de pandemia. A curadora Cláudia Camacho, de 40 anos, assume que está a usar esta fase de maior confinamento para curar feridas emocionais, refletir, reorganizar-se interiormente e ter mais tempo para si depois de uma delicada separação

No final deste podcast voltamos à Cultura do Prazer para sugerir novos livros e séries relacionados com o tema. Para que a discussão e o assunto não fique por aqui.

Temos encontro marcado no próximo domingo com novo tema para discutir e novos testemunhos.

