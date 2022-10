A redução dos dias de trabalho semanais já é usada por várias empresas e vai ser testada em Portugal. Será inevitável no futuro?

Este episódio teve moderação de João Silvestre, editor de Economia do Expresso, e contou com a participação de Pedro Gomes, professor da Universidade de Londres e autor do livro “Sexta-feira é o novo sábado”.

tiago pereira santos

