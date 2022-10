Contenção orçamental, algumas medidas de apoio a empresas e famílias e um cenário macroeconómico menos animador. São algumas das linhas do documento que o Governo apresentará na próxima semana.

Este episódio teve moderação de João Silvestre, editor de Economia do Expresso, e contou com a participação de Paulo Trigo Pereira, professor do ISEG. A edição esteve a cargo de João Martins.

tiago pereira santos

