Inflação alta, juros a subir e risco de recessão. É uma combinação explosiva que vai fazendo vítimas. Esta semana foi a libra.

Este episódio teve moderação de João Silvestre, editor de Economia do Expresso, e contou com a participação de João Vieira Pereira, diretor do Expresso, e de José Maria Brandão de Brito, economista-chefe e diretor de sustentabilidade e criptoativos do BCP. A edição esteve a cargo de João Luis Amorim.

tiago pereira santos

