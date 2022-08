Os juros estão a subir, as prestações estão mais caras e a opção de fixar a taxa é uma possibilidade. Mas nem tudo são vantagens. É uma questão de fazer as contas.

Este episódio teve moderação de João Silvestre, editor de Economia do Expresso, e contou com a participação de Sónia Lourenço, jornalista do Expresso, e Nuno Rico, economista da Deco Proteste. A edição esteve a cargo de João Martins.

tiago pereira santos

Ouça mais episódios: