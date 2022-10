A indústria automóvel sobrevive ao fim do motor a combustão?

A Europa fixou 2035 para acabar com a comercialização de carros a gasolina e gasóleo. Uma meta ambiciosa que obriga o setor a reconverter-se em pouco tempo. Com consequências difíceis de antecipar.



Este episódio teve moderação João Silvestre, editor de Economia do Expresso, e contou com a participação de João Vieira Pereira, diretor do Expresso, e José Couto, presidente da AFIA – Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel. A edição esteve a cargo de João Luis Amorim.

Ouça mais episódios: