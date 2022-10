O Parlamento aprovou na generalidade as alterações à legislação laboral para os trabalhadores das plataformas digitais. Mas numa versão diferente da original. Debate na especialidade pode trazer alterações.

Este episódio teve moderação de João Silvestre, editor de Economia do Expresso, e contou com a participação de Teresa Coelho Moreira, professora da Universidade do Minho. A edição esteve a cargo de João Luis Amorim.