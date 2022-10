Money, Money, Money. Como é que nos podemos preparar para o fim das moratórias?

Este episódio teve moderação de João Silvestre, editor de Economia do Expresso, e contou com a participação de Diogo Cavaleiro, jornalista do Expresso, e de Nuno Rico, advogado da DECO. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Envie-nos perguntas e sugestões de temas que gostaria de ver discutidos para o email economia@expresso.impresa.pt