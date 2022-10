Money, Money, Money #26: Até onde pode ir e quanto tempo durará esta crise?

Para debater este tema foi convidado Nuno Fernandes, professor catedrático de Finanças no IESE Business School em Espanha. Autor de diversos artigos e livros em temas estratégicos de finanças, mercados, governança empresarial e banca, presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal, e administrador não-executivo do Banco Europeu de Investimentos. Como habitualmente esteve também presente João Silvestre, editor de economia do Expresso e a conduzir a conversa João Vieira Pereira, diretor do jornal.

A edição multimédia esteve a cargo de Rúben Tiago Pereira e Joana Beleza.

