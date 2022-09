Money, Money, Money #24 ao vivo na FNAC. Covid-19: estamos à beira de uma crise tão grave como a de 2008?

As bolsas estão em queda, os investidores fogem para os refúgios tradicionais do ouro ou da dívida pública mais sólida e os consumidores reagiram drasticamente. As companhias aéreas e o turismo são dos mais castigados e um das principais portas de entrada desta crise na economia portuguesa. Há medidas anunciadas em vários países e na Europa, além do pacote já avançado pela Comissão Europeia, espera-se que amanhã (quinta-feira) o Banco Central Europeu também faça alguma coisa. O cenário é sério e Christine Lagarde, presidente do BCE, diz mesmo que sem a resposta adequada podemos ter uma crise igual a 2008.

O debate contou com a participação de Sandra Maximiano, professora do Instituto Superior de Economia e Gestão e colunista do Expresso, Pedro Braz Teixeira, economista e diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, e João Vieira Pereira, diretor do Expresso. A moderação esteve a cargo de João Silvestre e a edição multimédia é de Rúben Tiago Pereira.

