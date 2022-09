Money, Money, Money #23: Porque persiste a desigualdade de género?

“Séculos de discriminação e de patriarcado profundamente enraizado criaram uma enorme disparidade de poder entre géneros nas nossas economias, sistemas políticos e empresas. Há provas disso por todo o lado”. As palavras são do artigo que o Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, publicou esta terça-feira no Expresso. São um bom ponto de partida para a conversa deste Money, Money, Money entre Maria da Gloria Ribeiro, fundadora e managing partner da Amrop Portugal, Maria João Guedes, professora do ISEG e membro do observatório Women on Boards, João Silvestre, editor de economia do Expresso, e moderada por João Vieira Pereira, diretor do jornal.

