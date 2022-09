Money, Money, Money #21: TAP, todos ralham mas quem tem razão?

A companhia teve um prejuízo superior a 100 milhões de euros que, apesar de tudo, foi inferior ao de 2018. Estes números surgem numa altura em que a TAP mantém um braço de ferro com o governo venezuelano que decidiu suspender os voos durante 90 dias. Embora a Venezuela não seja o mais importante mercado da TAP, esta suspensão vai fazer mossa nas contas deste ano. Diz o presidente da TAP, Antonoaldo Neves, que custará 10 milhões de euros. Do lado do Governo, a possibilidade de haver prémios para alguns trabalhadores como aconteceu em 2019 (relativos às contas de 2018) num ano de prejuízos é “inaceitável”. Isto tudo numa altura em que o alastrar do coronavírus está a ter um impacto considerável no setor, o que pode adiar a possibilidade de entrada de novos acionistas na TAP, nomeadamente a Lufthansa cujas conversações estavam a acontecer.

