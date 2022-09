Money, Money, Money #20: também existem hackers do lado do Bem?

O tema dos hackers ganhou enorme visibilidade nos últimos anos por causa de algumas intrusões célebres e dos vários leaks que alimentaram notícias em todo o mundo. Um dos mais conhecidos do planeta, Rui Pinto, está neste momento preso preventivamente, acusado de uma extensa lista de crimes. Ao mesmo tempo, cá fora, os Luanda Leaks continuam a encher páginas de jornal e a provocar um efeito dominó nas empresas e nos negócios de Isabel dos Santos. Mas Rui Pinto não é o único hacker do mundo. Há muitos mais. E há até hackers bons – ou hackers éticos – que utilizam os seus conhecimentos a favor das empresas, das instituições públicas e da segurança de todos. São escassos, altamente cobiçados e muito valorizados no mercado.

Ouça o episódio #20 do podcast de Economia, que contou com moderação de João Silvestre, os convidados Bruno Morisson e Ricardo Henriques e ainda a jornalista Cátia Mateus. A edição multimédia esteve a cargo de Rúben Tiago Pereira.

