Money, Money, Money #19: Porque são os portugueses obcecados pelos carros?

Em Dezembro, o Expresso publicou vários trabalhos sobre os carros dos portugueses. A partir de uma base de dados única – os dados do Instituto de Registos e Notariado - os jornalistas Elisabete Miranda, Miguel Prado e Raquel Albuquerque cruzaram a informação com os rendimentos por concelho e encontraram alguns resultados interessantes. Pode ler sobre esses trabalhos aqui.

O debate contou com a moderação de João Vieira Pereira, diretor do Expresso, Hélder Pedro, secretário geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), João Silvestre, editor de economia do Expresso, e Miguel Prado, jornalista do Expresso. A edição multimédia esteve a cargo de Rúben Tiago Pereira.

