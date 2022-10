Money Money Money #2: Pedem-me para poupar. Mas como e onde?

Neste episódio do podcast de Economia o foco são as poupanças dos portugueses, com análise de João Vieira Pereira, diretor do Expresso, João Silvestre, editor de Economia, Pedro Anderson, jornalista da SIC e autor do programa Contas Poupança, e António Ribeiro, economista e analista financeiro da DECO.

