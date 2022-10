Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. “A rendição” de Kissinger e o problema do pensamento único

Neste episódio do podcast que acompanha a crónica semana de Miguel Sousa Tavares no Expresso, falamos do dito por não dito de Henry Kissinger e dos efeitos, para as democracias, da guerra na Ucrânia. E ainda do papel de Guterres em todo o processo. No improviso que reservamos para o fim, Sousa Tavares traça o seu diagnóstico do Estado da Nação: “Um ciclo de cansaço”

Miguel Sousa Tavares é um podcast conduzido por Paula Santos e com sonoplastia de João Luís Amorim e João Martins. Oiça e subscreva o novo projeto do Expresso na aplicação que usa no seu smartphone para ouvir podcasts ou acompanhe em Expresso.pt