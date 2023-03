Luís Marques Mendes: "O governo está em função há sete anos. Praticamente, não tem obra a apresentar"

Lá fora, a insatisfação dos franceses com o aumento do número de anos para a reforma e uma turbulência financeira internacional “que toca a todos”. Por cá, tensões entre São Bento e Belém, o caso Marquês prestes a ficar nas prateleiras e uma Marinha indisciplinada. No habitual espaço de comentário, Luís Marques Mendes volta a abordar os principais temas da semana e mostra-se mais positivo com a crise global do que com a governo nacional. Este programa emitido na SIC a 19 de março.