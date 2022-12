Luís Marques Mendes: “Governo pode tomar esta decisão [do apoio de 240€] porque tem os cofres cheios”

Segundo o comentador, o novo apoio anunciado pelo primeiro-ministro é "positivo", mas defende que teria "sido possível fazer mais" com os "cofres cheios" do Estado no combate à inflação, como aumentar os funcionários públicos e pensionistas, e descer os impostos de produtos alimentares. Sobre António Costa, aquele que considera ser a figura do ano em Portugal, o advogado refere que o seu "tom irritado" em entrevista ou em troca de declarações públicas com Carlos Moedas se deve ao facto de saber que o seu "sonho europeu" já não se poderá cumprir. "Vai ter de fazer um esforço para ultrapassar", recomenda Marques Mendes na SIC a 18 de dezembro.

