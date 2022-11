Luís Marques Mendes: “Este Governo parece que tem quase 80 anos, mas tem apenas 8 meses de vida”

"A demissão deste secretário de Estado era uma questão de tempo. Ele estava a ser contestado por todo o lado: à direita e à esquerda, mesmo dentro do PS." É assim que Luís Marques Mendes avalia o caso de Miguel Alves, criticando a opção de António Costa em convidar um autarca que era já arguido em duas investigações. A propósito desta demissão, o comentador diz que é "difícil encontrar um Governo com tantas polémicas em tão pouco tempo", referindo-se também a Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, Marta Temido, Mariana Vieira da Silva e António Costa e Silva. No habitual espaço de opinião no Jornal da Noite da SIC, emitido a 13 de novembro, Marques Mendes analisa ainda o custo de vida e a inflação em Portugal, as eleições intercalares nos EUA e revela um parecer pedido pelo Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos que revela que a exclusão dos reformados bancários da meia pensão extraordinária poderá ser inconstitucional pelo Governo pode ser inconstitucional.

