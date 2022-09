Luís Marques Mendes: “Em seis meses, há um desgaste sério do Governo”

"Tudo parece correr mal ao Governo". O comentário mais esperado da semana de Luís Marques Mendes regressa hoje em podcast para falar o início do ano letivo e o anúncio do Governo sobre os apoios às famílias e empresas. "Isto é uma anormalidade e insensibilidade que faz impressão", afirma o comentador sobre as palavras do ministro da Educação a propósito do número de alunos ainda com professores em falta. Sobre o setor da Educação, o comentador analisa a diminuição de alunos e da natalidade ao longo das últimas décadas, com o número de professores também a diminuir significativamente. Neste programa exibido a 18 de setembro na SIC Notícias, Marques Mendes diz que o plano de apoio às famílias e às empresas é "o reconhecimento de que o Governo tem ministro das Finanças, mas tem pouco ministro da Economia", e que Costa Silva "não tem o peso político" que as empresas precisam neste momento.

