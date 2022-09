Luís Marques Mendes: “O poder simbólico da rainha era impressionante. Parece que se perdeu uma pessoa da família”

Isabel II tranformou-se num caso invulgar, pois presenciou no plano pessoal e institucional, grandes mudanças no mundo. Ainda como princesa, assistiu à segunda Guerra Mundial. Já depois, como rainha, à criação da Guerra Fria e ao seu fim. Viveu o fim do Império Britânico, a descolonização de um grande conjunto de países. Viveu a entrada do Reino Unido na União Europeia e a saída recente. Viveu a guerra e a paz. Viveu antes da Era digital e durante. Nas palavras do comentador, passou por tudo isto com “sobriedade e estabilidade”. Luís Marques Mendes analisou este tema no Jornal da Noite da SIC a 11 de setembro.

