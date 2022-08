Luís Marques Mendes: “Nunca pensei que um ministro das finanças desqualificasse assim a administração pública”

A contratação de Sérgio Figueiredo por Fernando Medina merece a reprovação de Luís Marques Mendes. No seu habitual comentário semanal no Jornal da Noite, o comentador acrescenta ainda que houve muita arrogância por parte do governo já que ninguém quis dar explicações sobre o caso. A rentrée do PSD no Pontal e a subida dos preços foram outros dos temas em destaque no comentário exibido a 14 de agosto.

Todos os domingos a análise de Luís Marques Mendes no Jornal da Noite. Um espaço em que o comentador olha de forma atenta e crítica para os assuntos que marcam a semana em Portugal e no estrangeiro. Ouça aqui outros episódios: