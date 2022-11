Luís Marques Mendes: “O Estatuto do SNS é a lei desilusão”

Na opinião de Luís Marques Mendes, as respostas dadas pelo Estatuto do SNS “são muito poucas”. A lei, trazida a público esta semana, encerrava uma grande expectativa traduzida naquilo que poderiam ser as mudanças dentro do setor público da saúde em Portugal. Mas, nas palavras do comentador, “é tudo muito vago, genérico e regulamentar”. O aumento da eletricidade, por parte da Indesa, foi outro dos temas em análise no programa exibido no Jornal da Noite da SIC a 7 de Agosto.

